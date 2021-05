Lutto nel mondo del calcio, è morto suicida Viscido: ex Avellino, aveva 31 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Filippo Viscido è scomparso all’età di 31 anni, a causa di un tragico suicidio. L’ormai ex calciatore campano è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione presso Battipaglia, località in provincia di Salerno e sua città natale. Viscido ha militato tra le fila dell’Avellino, nel corso della sua carriera, esattamente in Serie C, vestendo peraltro le maglie di Campobasso, Cavese, Afragolese e appunto Battipagliese. La società con sede ad Afragola ha istituito una raccolta fondi per fornire un aiuto economico alla famiglia di Viscido, così da superare un momento critico da più punti di vista, seppur impossibile da dimenticare e doloroso. Non si conoscono le motivazioni di un tale gesto estremo, ma certamente il mondo del calcio è attualmente al fianco di ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Filippoè scomparso all’età di 31, a causa di un tragico suicidio. L’ormai ex calciatore campano è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione presso Battipaglia, località in provincia di Salerno e sua città natale.ha militato tra le fila dell’, nel corso della sua carriera, esattamente in Serie C, vestendo peraltro le maglie di Campobasso, Cavese, Afragolese e appunto Battipagliese. La società con sede ad Afragola ha istituito una raccolta fondi per fornire un aiuto economico alla famiglia di, così da superare un momento critico da più punti di vista, seppur impossibile da dimenticare e doloroso. Non si conoscono le motivazioni di un tale gesto estremo, ma certamente ildelè attualmente al fianco di ...

