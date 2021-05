L’uomo nuovo si chiama “nessuno” | dove vuole portarci il credo globalista

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il termine “Multinazionale” non va riferito esclusivamente alle multinazionali, è un termine che va riferito alla globalizzazione. La globalizzazione è possibile in quanto esistono le multinazionali, le multinazionali esistono in quanto possono globalizzare l’economia dappertutto.Non basta, quando si usa il termine “multinazionale” bisogna riferirlo anche all’ interno delle nazioni , precisamente una molteplicità di nazioni all’interno di un unico stato. In modo relativo, moderato, misurato molte società sono state multietniche e multinazionali ma non come si pretende oggi: senza un equilibrio tra la parte diciamo nazionale della Nazione e la parte straniera etnicamente della Nazione .Questa ipotesi è una novità. Nessun greco, nessun romano, nessun inglese,francese, per quanto paesi al massimo grado in relazione con gli stranieri hanno concepito di rendere la ...