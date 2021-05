L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno concordato una tregua sui dazi commerciali imposti durante l’amministrazione Trump (Di lunedì 17 maggio 2021) Lunedì L’Unione Europea ha detto che sospenderà gli aumenti ai dazi su merci importate dagli Stati Uniti che erano previsti per giugno, in un tentativo di recuperare buone relazioni commerciali con gli Stati Uniti dopo le dispute cominciate nel 2018 Leggi su ilpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Lunedìha detto che sospenderà gli aumenti aisu merci importate dagliche erano previsti per giugno, in un tentativo di recuperare buone relazionicon glidopo le dispute cominciate nel 2018

