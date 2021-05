“L’ultradestra razzista israeliana ha scatenato raid squadristici a Gerusalemme” | VIDEO (Di lunedì 17 maggio 2021) Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Gad Lerner ha parlato di cosa sta succedendo – da una settimana – tra israeliani e palestinesi e quale potrebbe esser stata la genesi di un conflitto che – per decenni – ha covato sotto le polveri il fuoco di una tensione accesa. Il giornalista, in studio insieme a Ferruccio De Bortoli, ha fornito alcune linee guida per provare a capire quali siano stati i motivi concreti di questa nuova escalation di violenza, fatta di bombardamenti e guerriglia civile che, purtroppo, sta consegnando alle cronache quotidiane bollettini da guerra. Complimenti sinceri a @gadlernertweet per la ricostruzione fedele e l’analisi corretta ed obiettiva degli ultimi avvenimenti, #Lerner che non può certamente essere accusato di essere antisemita… #CTCF #Rai3 #IsraelPalestine pic.twitter.com/vTppkx8Xui — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) May 16, 2021 Gad Lerner analizza ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Gad Lerner ha parlato di cosa sta succedendo – da una settimana – tra israeliani e palestinesi e quale potrebbe esser stata la genesi di un conflitto che – per decenni – ha covato sotto le polveri il fuoco di una tensione accesa. Il giornalista, in studio insieme a Ferruccio De Bortoli, ha fornito alcune linee guida per provare a capire quali siano stati i motivi concreti di questa nuova escalation di violenza, fatta di bombardamenti e guerriglia civile che, purtroppo, sta consegnando alle cronache quotidiane bollettini da guerra. Complimenti sinceri a @gadlernertweet per la ricostruzione fedele e l’analisi corretta ed obiettiva degli ultimi avvenimenti, #Lerner che non può certamente essere accusato di essere antisemita… #CTCF #Rai3 #IsraelPalestine pic.twitter.com/vTppkx8Xui — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) May 16, 2021 Gad Lerner analizza ...

