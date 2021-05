«Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, ecco cosa pensa dell’ex Soleil Sorgè»: lo “scoop” di Deianira Marzano (Di lunedì 17 maggio 2021) In molti si chiedono come proceda la relazione tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Deianira Marzano dice la sua in un’intervista a Giada Di Miceli per “Non succederà più” su Radio Radio: «È una coppia molto strana. Loro sono seguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme… Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si sono lasciati, lui sta con un’altra”». Luca Onestini e Ivana Mrazova L’influencer ha precisato che il gossip le è stato riferito: «Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me, non stanno più insieme, ma non lo dicono. È un mio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 17 maggio 2021) In molti si chiedono come proceda la relazione tradice la sua in un’intervista a Giada Di Miceli per “Non succederà più” su Radio Radio: «È una coppia molto strana. Loroseguiti, ma singolarmente non insieme. Perché noi li vediamo, ma mai insieme… Potrebbe essere una relazione tirata solo per lavoro. Riporto quello che dice una fan: “Si, lui sta con un’altra”».L’influencer ha precisato che il gossip le è stato riferito: «Non l’ho detto io. Una fan ha scritto ed io ho riportato quello che ha detto la fan. Secondo me, non stanno più insieme, ma non lo dicono. È un mio ...

