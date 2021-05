Luana D’Orazio, dietro le morti sul lavoro c’è una questione morale (Di lunedì 17 maggio 2021) “Occorre un rafforzamento delle attività ispettive” ha spiegato Mario Draghi riferendosi alla Camera alla morte della 22enne pistoiese Luana D’Orazio, vittima di un orditoio, una macchina per la tessitura in cui il 3 maggio scorso è rimasta impigliata e che l’ha risucchiata di spalle, procurandole fatali fratture toracico-polmonari. Occorre molto di più, è evidente. Nella tragedia della giovane toscana, madre di un bambino di cinque anni, si legge con assoluta gravità gran parte dei problemi strutturali, molto spesso criminali, che avvolgono in un cappio il sistema del lavoro italiano. E che toccano in particolare le generazioni più giovani, sempre più lontane da ogni garanzia che almeno in passato, sulla carta, veniva assicurata a padri e madri. Non è solo un problema di morti sul lavoro (per l’Inail ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) “Occorre un rafforzamento delle attività ispettive” ha spiegato Mario Draghi riferendosi alla Camera alla morte della 22enne pistoiese, vittima di un orditoio, una macchina per la tessitura in cui il 3 maggio scorso è rimasta impigliata e che l’ha risucchiata di spalle, procurandole fatali fratture toracico-polmonari. Occorre molto di più, è evidente. Nella tragedia della giovane toscana, madre di un bambino di cinque anni, si legge con assoluta gravità gran parte dei problemi strutturali, molto spesso criminali, che avvolgono in un cappio il sistema delitaliano. E che toccano in particolare le generazioni più giovani, sempre più lontane da ogni garanzia che almeno in passato, sulla carta, veniva assicurata a padri e madri. Non è solo un problema disul(per l’Inail ...

