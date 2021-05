Love Is In The Air anticipazioni: EDA e SERKAN, la finta festa di fidanzamento (Di lunedì 17 maggio 2021) Riusciranno la fioraia Eda Yildiz (Hande Ercel) e il businessman SERKAN Bolat (Kerem Bursin) a fingere con tutti quanti di essere fidanzati? La risposta a questa domanda arriverà già dalle prime puntate di Love Is In The Air, la nuova soap turca che debutterà su Canale 5 tra qualche settimana. Entriamo quindi nel vivo delle anticipazioni, per capire effettivamente cosa succederà… Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: OZGUR dà lezioni d’amore ad EZGI, ecco perché Love Is In The Air, trame: Eda bacia SERKAN Come abbiamo già anticipato in precedenza, Eda ce l’avrà a morte con l’architetto SERKAN perché lo considererà responsabile del ritiro di una borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi e di diventare un architetto paesaggista. Dopo una serie di incontri al ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021) Riusciranno la fioraia Eda Yildiz (Hande Ercel) e il businessmanBolat (Kerem Bursin) a fingere con tutti quanti di essere fidanzati? La risposta a questa domanda arriverà già dalle prime puntate diIs In The Air, la nuova soap turca che debutterà su Canale 5 tra qualche settimana. Entriamo quindi nel vivo delle, per capire effettivamente cosa succederà… Leggi anche: Mr Wrong: OZGUR dà lezioni d’amore ad EZGI, ecco perchéIs In The Air, trame: Eda baciaCome abbiamo già anticipato in precedenza, Eda ce l’avrà a morte con l’architettoperché lo considererà responsabile del ritiro di una borsa di studio che le avrebbe permesso di laurearsi e di diventare un architetto paesaggista. Dopo una serie di incontri al ...

