Lotito, il Consiglio Federale ha deciso sulla cessione della Salernitana (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la promozione in Serie A della Salernitana, Lotito dovrà vendere il club pena l’esclusione dal torneo: fissato il termine per la cessione Claudio Lotito, presidente della Lazio e co-patron della Salernitana, avrà tempo fino al 25 giugno per vendere una delle due squadre. In caso di inadempimento la pena sarà la non ammissione al campionato. Questo è quanto ha stabilito il Consiglio Federale riunito oggi a Roma, concedendo dunque all’attuale proprietà della Salernitana una proroga di 14 giorni per portare a termine la cessione in ossequio al dettato dall’articolo 16 bis delle Noif. L’articolo, come noto, vieta il possesso di più di una società in capo allo ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) Con la promozione in Serie Adovrà vendere il club pena l’esclusione dal torneo: fissato il termine per laClaudio, presidenteLazio e co-patron, avrà tempo fino al 25 giugno per vendere una delle due squadre. In caso di inadempimento la pena sarà la non ammissione al campionato. Questo è quanto ha stabilito ilriunito oggi a Roma, concedendo dunque all’attuale proprietàuna proroga di 14 giorni per portare a termine lain ossequio al dettato dall’articolo 16 bis delle Noif. L’articolo, come noto, vieta il possesso di più di una società in capo allo ...

