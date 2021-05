L'Ong vuol scaricarci i migranti. Il sottosegretario: "Se li prenda la Germania" (Di lunedì 17 maggio 2021) La nave tedesca Sea Eye viaggia con 330 migranti a bordo. Il sottosegretario all'Interno chiama la Germania alle sue responsabilità Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) La nave tedesca Sea Eye viaggia con 330a bordo. Ilall'Interno chiama laalle sue responsabilità

Ultime Notizie dalla rete : Ong vuol Il no di Merkel ad anticipare il phase out del carbone ... Angela Merkel non vuol nemmeno sentire parlare. In questi ultimi mesi da Cancelliera, 'Mutti' ha ... appoggiati dal movimento dei Fridays for Future e da ong come la rete europea di Friends of the ...

43#Palermoovimento. Bloc - News della contronarrazione sociale In merito al protrarsi del boicottaggio dei soccorsi in mare ed alla criminalizzazione delle Ong ...della cura' del #CollettivoFemministaFuorimercato Di cosa parliamo quando parliamo di cura? Cosa vuol ...

L'Ong vuol scaricarci i migranti. Il sottosegretario: "Se li prenda la Germania" il Giornale Cremona Pianeta migranti. Le ong non sono in mare ma gli sbarchi aumentano. I dati del Viminale dimostrano che proprio ora che non ci sono più navi umanitarie nel Mediterraneo gli arrivi dei migranti sono in aumento. Le navi più grandi delle ong sono ancora in stato di fermo ...

Migranti: Sea Eye raccoglie altri 330 presunti naufraghi e chiederà porto sicuro Sea Eye chiederà porto sicuro all'Italia, che. come al solito cederà alle richieste delle Ong. Altri 330 presunti profughi da accogliere a nostre spese e pericolo sea eye fa il pieno di clandestini ...

