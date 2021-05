(Di lunedì 17 maggio 2021) a giugno e a settembre. Ancora sfilate prevalentemente in versione digitale La prossima edizione dellaè stata presentata da Clearpay e si svolgerà da sabato 12 a lunedì 14 giugno 2021. In questa edizione si combineranno collezioni uomo e donna e si svolgerà in parte in forma digitale e in parte con eventi in presenza. Gli eventi digitali saranno trasmessi su www..co.uk, mentre le versioni in presenza si svolgeranno secondo le norme anti-Covid. Ladi settembre 2021 si svolgerà, invece, da venerdì 17 a martedì 21 settembre, con una combinazione, anche in questo caso, di attivazioni fisiche e digitali, segnando la tanto attesa riapertura culturale di Londra. Leggi anche: ...

Advertising

laConceria : Si inizia con @LondonFashionWk: tornano le sfilate con pubblico - mffashion_com : La London fashion week conferma le date - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: PAUL COSTELLOE Spring 2006 London - Fashion Channel -

Ultime Notizie dalla rete : London Fashion

MF Fashion

Con un'edizione in chiave phygital laWeek inaugura il calendario delle kermesse estive dal 12 al 14 giugno. Annunciate anche le date dell'edizione di settembre, che si svolgerà dal 17 al 21 del mese, con una più marcata ..." A gloriously exuberanthouse by Nicky Haslam and Studio QD I hope you enjoyed this home tour! Stay tuned for more to come! Let's keep in touch! Bloglovin / Instagram / Twitter / Tumblr / ...London Fashion Week, confermato il doppio appuntamento a giugno e a settembre. Ancora sfilate prevalentemente in versione digitale ...Annunciate anche le date dell'edizione di settembre, che si svolgerà dal 17 al 21 del mese, con una prevalenza di eventi fisici.