Lombardia | Fontana accoglie Orlando in visita a Palazzo Regione | ' confronto su emergenze'

Milano, 17 mag.(Adnkronos) - Il ministro del Lavoro Andrea Orlando oggi in visita a Palazzo Lombardia per un confronto di carattere generale sulle tematiche che riguardano la sua attività connessa a quella della Regione Lombardia. Il ministro è stato accolto dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore regionale alla Formazione e Lavoro, Melania Rizzoli. "Con il ministro Orlando - ha commentato il governatore Fontana - abbiamo condiviso l'importanza di porre in essere strategie comuni per affrontare al meglio tutte le tematiche riguardanti le politiche occupazionali. Abbiamo concordato sull'utilità di una forte collaborazione per definire al meglio le future politiche attive del lavoro regionali nel quadro ...

