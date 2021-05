Lombardia: F.Sala, ‘accordo da 10 mln con università per sostenere economia circolare’ (2) (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Il primo, importante ambito di azione sarà la trasformazione circolare del settore automotive verso la mobilità elettrica, settore di rilevanza strategica per l’eco-sistema regionale e l’economia lombarda. “Il percorso verso l’economia circolare rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo – afferma l’assessore all’ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – ed è cruciale nelle scelte politiche della nostra Regione. L’innovazione rappresenta la via per affrontare le nuove sfide della sostenibilità, e l’accordo con le università consentirà di sviluppare le conoscenze sull’economia circolare, attorno alla quale si gioca la più grande opportunità di sviluppo che abbiamo di fronte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Il primo, importante ambito di azione sarà la trasformazione circolare del settore automotive verso la mobilità elettrica, settore di rilevanza strategica per l’eco-sistema regionale e l’lombarda. “Il percorso verso l’circolare rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo – afferma l’assessore all’ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – ed è cruciale nelle scelte politiche della nostra Regione. L’innovazione rappresenta la via per affrontare le nuove sfide della sostenibilità, e l’accordo con leconsentirà di sviluppare le conoscenze sull’circolare, attorno alla quale si gioca la più grande opportunità di sviluppo che abbiamo di fronte”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

