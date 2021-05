Lo Zucchero fa male alla salute della musica (Di lunedì 17 maggio 2021) È proprio il caso di dire che . Il nuovo album di Zucchero contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Lo Zucchero fa male? In una condizione di normalità, gli ultimi album di Zucchero sono in grado di scatenare una orchite senza precedenti. L’operazione sopracitata è l’ennesima operazione musicale con il passamontagna, ma visto l’obbligo della mascherina possiamo non usarlo. È un album praticamente di cover di se stesso, suonate in acustico chitarra e voce o pianoforte e voce. Come dice l’artista in una intervista, questa operazione musicale servirebbe a rivivere quell’emozione che si ha durante la composizione. Ma anche quella di suonare la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) È proprio il caso di dire che . Il nuovo album dicontenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Lofa? In una condizione di normalità, gli ultimi album disono in grado di scatenare una orchite senza precedenti. L’operazione sopracitata è l’ennesima operazionele con il passamontagna, ma visto l’obbligomascherina possiamo non usarlo. È un album praticamente di cover di se stesso, suonate in acustico chitarra e voce o pianoforte e voce. Come dice l’artista in una intervista, questa operazionele servirebbe a rivivere quell’emozione che si ha durante la composizione. Ma anche quella di suonare la ...

