Livio Caputo è il nuovo direttore (ad interim) del Giornale: a 87 anni la storica firma prende il posto di Alessandro Sallusti (Di lunedì 17 maggio 2021) Livio Caputo è il nuovo direttore (ad interim) del Giornale. La storica firma del quotidiano succede in via temporanea ad Alessandro Sallusti, passato a Libero. A comunicarlo ai giornalisti è stato il comitato di redazione della testata. Esperto di politica estera e scrittore, 87 anni, Caputo ebbe una stretta amicizia col fondatore Indro Montanelli. Nato a Vienna nel 1933, inizia la carriera giornalistica ancora studente. Diventa corrispondente da Bonn per il Corriere d’Informazione e Gente, poi inviato da Londra per Il Resto del Carlino, La Nazione ed Epoca. Rientrato in Italia nel 1970, è inviato per Epoca, poi entra al Giornale come editorialista e inviato nel 1976. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)è il(ad) del. Ladel quotidiano succede in via temporanea ad, passato a Libero. A comunicarlo ai giornalisti è stato il comitato di redazione della testata. Esperto di politica estera e scrittore, 87ebbe una stretta amicizia col fondatore Indro Montanelli. Nato a Vienna nel 1933, inizia la carriera giornalistica ancora studente. Diventa corrispondente da Bonn per il Corriere d’Informazione e Gente, poi inviato da Londra per Il Resto del Carlino, La Nazione ed Epoca. Rientrato in Italia nel 1970, è inviato per Epoca, poi entra alcome editorialista e inviato nel 1976. ...

