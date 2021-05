LIVE Treviso-Virtus Bologna 93-93, Serie A basket in DIRETTA: gara-3 si decide all’overtime! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98-100 2/2 di Russell in lunetta. 96-100 PAJOLA DISEGNA, GAMBLE SEGNA IL +4! 96-98 Solo 1/2 di Logan ai liberi. 95-98 2/2 di Adams ai liberi. 95-96 Virata e canestro di Mekowulu! 93-96 LA TRIPLA DI PAJOLAAAAA! Il primo squillo è della Virtus! OVERTIME FINE ULTIMO QUARTO: Treviso-Virtus Bologna 93-93 Non entra la tripla di Teodosic! OVERTIME! Timeout Virtus. Djordjevic disegna l’ultimo attacco. 93-93 FREDDISSIMO IMBRO’! Parità, solo 6” alla sirena. Fallo di Hunter. Imbrò in lunetta per pareggiare i conti! 91-93 Solo 1/2 per Pajola. Treviso è ancora viva! 10” sul cronometro. 91-92 2/2 di Logan ai liberi. Timeout Treviso. Menetti vuole disegnare un attacco per il tiro da tre punti. 12” da ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA98-100 2/2 di Russell in lunetta. 96-100 PAJOLA DISEGNA, GAMBLE SEGNA IL +4! 96-98 Solo 1/2 di Logan ai liberi. 95-98 2/2 di Adams ai liberi. 95-96 Virata e canestro di Mekowulu! 93-96 LA TRIPLA DI PAJOLAAAAA! Il primo squillo è della! OVERTIME FINE ULTIMO QUARTO:93-93 Non entra la tripla di Teodosic! OVERTIME! Timeout. Djordjevic disegna l’ultimo attacco. 93-93 FREDDISSIMO IMBRO’! Parità, solo 6” alla sirena. Fallo di Hunter. Imbrò in lunetta per pareggiare i conti! 91-93 Solo 1/2 per Pajola.è ancora viva! 10” sul cronometro. 91-92 2/2 di Logan ai liberi. Timeout. Menetti vuole disegnare un attacco per il tiro da tre punti. 12” da ...

