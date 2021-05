LIVE Treviso-Virtus Bologna 70-68, Serie A basket in DIRETTA: terzo quarto dominato dalle V Nere, ci si gioca tutto negli ultimi 10? (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-76 BOMBA DI MARKOVIC! LA Virtus TORNA AVANTI! 74-73 Pajola ci pensa un po’ ma poi sceglie di tentare la tripla: decisione azzeccata, -1 Virtus! Immediato timeout di Djordjevic. 74-70 Hunter fa confusione, Imbrò recupera palla e Chillo colpisce. 72-70 Vildera riporta avanti Treviso. 70-70 Assist meraviglioso di Teodosic, Hunter ringrazia. FINE terzo quarto: Treviso-Virtus Bologna 70-68 70-68 2/2 di Sokolowski ai liberi. Ultimo minuto del terzo quarto. 68-68 Gamble prima stoppa Imbrò e poi sfrutta il lancio di Teodosic per chiudere con la schiacciata! Che intensità difensiva della Virtus! Tutt’altro rispetto a quanto visto nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-76 BOMBA DI MARKOVIC! LATORNA AVANTI! 74-73 Pajola ci pensa un po’ ma poi sceglie di tentare la tripla: decisione azzeccata, -1! Immediato timeout di Djordjevic. 74-70 Hunter fa confusione, Imbrò recupera palla e Chillo colpisce. 72-70 Vildera riporta avanti. 70-70 Assist meraviglioso di Teodosic, Hunter ringrazia. FINE70-68 70-68 2/2 di Sokolowski ai liberi. Ultimo minuto del. 68-68 Gamble prima stoppa Imbrò e poi sfrutta il lancio di Teodosic per chiudere con la schiacciata! Che intensità difensiva della! Tutt’altro rispetto a quanto visto nel ...

zazoomblog : LIVE – Treviso-Virtus Bologna 33-37 gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Virtus… - zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna 61-46 Serie A basket in DIRETTA: clamoroso allungo dei veneti nel finale di primo tempo… - infoitsport : LIVE Gara 3 Treviso-Virtus Bologna, cronaca in tempo reale - zazoomblog : LIVE – Treviso-Virtus Bologna gara-3 Playoff Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Virtus #Bologna… - zazoomblog : LIVE Treviso-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: playoff in tempo reale - #Treviso-Virtus #Bologna #Serie -