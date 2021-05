LIVE Treviso-Virtus Bologna 61-46, Serie A basket in DIRETTA: clamoroso allungo dei veneti nel finale di primo tempo! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE primo TEMPO: Treviso-Virtus Bologna 61-46 61-46 ANCHE RUSSEEELL DA TRE ALLO SCADERE DEL TEMPOOOOO! CHE allungo DI Treviso! 58-46 ANCORA LOGAAAAN DALL’ARCO! INARRESTABILE! Virtus in bambola! 55-46 LOGAN ON FIREEEE! +9 Treviso! 52-46 2/2 di Teodosic in lunetta. 52-44 LA BOMBA DI LOGAN! PROVA A SCAPPARE Treviso! Parziale di 9-0 della De’ Longhi. 49-44 Tocco morbido di Vildera su assist di Russell. 47-44 Logan firma il +3 Treviso. Timeout Virtus. 45-44 Assist di Logan, Russell riporta avanti Treviso! 43-44 Gamble fa solo 1/2 in lunetta. Fallo antisportivo segnalato a Logan. 43-43 LA TRIPLA DI MEKOWULU! Nuova ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINETEMPO:61-46 61-46 ANCHE RUSSEEELL DA TRE ALLO SCADERE DEL TEMPOOOOO! CHEDI! 58-46 ANCORA LOGAAAAN DALL’ARCO! INARRESTABILE!in bambola! 55-46 LOGAN ON FIREEEE! +9! 52-46 2/2 di Teodosic in lunetta. 52-44 LA BOMBA DI LOGAN! PROVA A SCAPPARE! Parziale di 9-0 della De’ Longhi. 49-44 Tocco morbido di Vildera su assist di Russell. 47-44 Logan firma il +3. Timeout. 45-44 Assist di Logan, Russell riporta avanti! 43-44 Gamble fa solo 1/2 in lunetta. Fallo antisportivo segnalato a Logan. 43-43 LA TRIPLA DI MEKOWULU! Nuova ...

