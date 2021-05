LIVE Treviso-Virtus Bologna 25-24, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto infuocato al PalaVerde (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Treviso. 33-36 primo canestro di Alibegovic. 33-34 E come al solito, risposta immediata dall’arco: l’autore è Pajola. 33-31 Ennesima tripla, stavolta segna Sokolowski. 30-31 Teodosic non è molto d’accordo e va a canestro in penetrazione. 30-29 Treviso corre in campo aperto, Chillo firma il controsorpasso! 28-29 Risposta immediata di Imbrò! 25-29 LA BOMBA DI TEODOSIC! 25-26 2/2 di Adams in lunetta. FINE primo quarto: Treviso-Virtus Bologna 25-24 Solo sul tabellone la preghiera di Imbrò sulla sirena. 25-24 2/2 ai liberi per Lockett. 23-24 Pajola si sente caldissimo e piazza un’altra bomba, anche senza ritmo! 23-21 2/2 di Imbrò in lunetta. 21-21 RISPOSTA DALL’ARCO DI ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 33-36canestro di Alibegovic. 33-34 E come al solito, risposta immediata dall’arco: l’autore è Pajola. 33-31 Ennesima tripla, stavolta segna Sokolowski. 30-31 Teodosic non è molto d’accordo e va a canestro in penetrazione. 30-29corre in campo aperto, Chillo firma il controsorpasso! 28-29 Risposta immediata di Imbrò! 25-29 LA BOMBA DI TEODOSIC! 25-26 2/2 di Adams in lunetta. FINE25-24 Solo sul tabellone la preghiera di Imbrò sulla sirena. 25-24 2/2 ai liberi per Lockett. 23-24 Pajola si sente caldissimo e piazza un’altra bomba, anche senza ritmo! 23-21 2/2 di Imbrò in lunetta. 21-21 RISPOSTA DALL’ARCO DI ...

