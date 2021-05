LIVE Treviso-Virtus Bologna 100-105, Serie A basket in DIRETTA: gli emiliani vincono gara-3 all’overtime e volano in semifinale! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buona serata! 22.59 L’MVP di questa gara-3 è un super Alessandro Pajola, autore di 25 punti. Dall’altra parte onore a un’orgogliosa De’ Longhi Treviso, guidata dai 25 punti di David Logan. 22.57 Grandissima serata di basket al “PalaVerde”, dove la Virtus Bologna si impone all’overtime per 100-105 e chiude la Serie sul 3-0 volando in semifinale: prossima avversaria l’Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto Trieste per 3-0. FINALE: Treviso-Virtus Bologna 100-105 100-105 Il 2/2 di Pajola chiude i conti!!! Virtus IN ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buona serata! 22.59 L’MVP di questa-3 è un super Alessandro Pajola, autore di 25 punti. Dall’altra parte onore a un’orgogliosa De’ Longhi, guidata dai 25 punti di David Logan. 22.57 Grandissima serata dial “PalaVerde”, dove lasi imponeper 100-105 e chiude lasul 3-0 volando in semifinale: prossima avversaria l’Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto Trieste per 3-0. FINALE:100-105 100-105 Il 2/2 di Pajola chiude i conti!!!IN ...

