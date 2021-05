LIVE – Nuoto, Europei Budapest 2021: batterie e finali lunedì 17 maggio (DIRETTA) (Di lunedì 17 maggio 2021) La DIRETTA LIVE della prima giornata del Nuoto in vasca agli Europei di Budapest 2021. Terminata la prima settimana dedicata a tuffi, Nuoto di fondo e artistico, la rassegna iridata prosegue con le gare del Nuoto alla Duna Arena. L’Italia scenderà subito in acqua con tanti atleti, tra cui spiccano i nomi di Gabriele Detti, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. L’appuntamento è per le ore 10.00 di lunedì 17 maggio con le batterie, mentre dalle 18.00 toccherà a semifinali e finali. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladella prima giornata delin vasca aglidi. Terminata la prima settimana dedicata a tuffi,di fondo e artistico, la rassegna iridata prosegue con le gare delalla Duna Arena. L’Italia scenderà subito in acqua con tanti atleti, tra cui spiccano i nomi di Gabriele Detti, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. L’appuntamento è per le ore 10.00 di17con le, mentre dalle 18.00 toccherà a semi. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE LE GARE GLI AZZURRI IN GARA OGGI I RISULTATI GARA PER GARA IL ...

