LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: in finale Detti, De Tullio, Cusinato, Franceschi e le staffette veloci. Martinenghi stupisce (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Partita la prima di tre batterie degli 800 stile libero donne. Nella terza Quadarella e Caramignoli 12.08: Miglior tempo per l’Italia in batteria. Azzurri in finale con Serbia, Gran Bretagna, Russia, Svizzera, Olanda, Grecia e Ungheria 12.07: Tempi alti nell’ultima batteria. La Svizzera vince in 3’14?72, davanti all’Olanda in 3’14?80 e all’Ungheria in 3’15?61 12.02: Bella vittoria degli azzurri con 3’12?85, secondo posto per la Serbia con 3’13?91, poi Gran Bretagna in 3’14?29, quarta la Russia in 3’14?50 ma i russi metteranno in campo i più forti nel pomeriggio 12.02: Deplano (48?87) tocca davanti a Russia e Serbia 12.01: Benissimo anche Frigo, 48?05: Italia, Grecia, Russia a metà gara 12.00: Attenzione!!!! Alessandro Miressi chiude in 47?95 la prima frazione, a 3 centesimi dal record ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10: Partita la prima di tre batterie degli 800 stile libero donne. Nella terza Quadarella e Caramignoli 12.08: Miglior tempo per l’Italia in batteria. Azzurri incon Serbia, Gran Bretagna, Russia, Svizzera, Olanda, Grecia e Ungheria 12.07: Tempi alti nell’ultima batteria. La Svizzera vince in 3’14?72, davanti all’Olanda in 3’14?80 e all’Ungheria in 3’15?61 12.02: Bella vittoria degli azzurri con 3’12?85, secondo posto per la Serbia con 3’13?91, poi Gran Bretagna in 3’14?29, quarta la Russia in 3’14?50 ma i russi metteranno in campo i più forti nel pomeriggio 12.02: Deplano (48?87) tocca davanti a Russia e Serbia 12.01: Benissimo anche Frigo, 48?05: Italia, Grecia, Russia a metà gara 12.00: Attenzione!!!! Alessandro Miressi chiude in 47?95 la prima frazione, a 3 centesimi dal record ...

