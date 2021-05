LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Delusione Detti: quarto nei 400 stile. Sabbioni in finale nei 50 dorso. Record del mondo di Kolesnikov! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Record DEL mondoOOOOOOO!!! Kolesnikov vince con 23?93, FANTASTICO TEMPO!!! Sabbioni è in finale con 25?02 18.28: Al via la seconda semifinale dei 50 dorso uomini con Ferguson (Irl), Bohus (Hun), Christou (Gre), Kolesnikov (Rus), Gonzalez de OLIVEira (Esp), Ulrich (Ger), Sabbioni (Ita), Staselovich (Blr) 18.27: Il rumeno Glinta con 24?57 vince la prima semifinale davanti a Tarasevich con 24?68, terzo Ndoye Brouard con 25?11. Sesto Ceccon in 25?26 18.26: E’ il momento della prima semifinale dei 50 dorso uomini con Polewka (Pol), Tsmyh (Blr), Ndoye Brouard (Fra), Glinta (Rou), Tarasevich (Rus), Masiuk (Pol), Ceccon (Ita), ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31:DELOOOOOOO!!! Kolesnikov vince con 23?93, FANTASTICO TEMPO!!!è incon 25?02 18.28: Al via la seconda semidei 50uomini con Ferguson (Irl), Bohus (Hun), Christou (Gre), Kolesnikov (Rus), Gonzalez de Oira (Esp), Ulrich (Ger),(Ita), Staselovich (Blr) 18.27: Il rumeno Glinta con 24?57 vince la prima semidavanti a Tarasevich con 24?68, terzo Ndoye Brouard con 25?11. Sesto Ceccon in 25?26 18.26: E’ il momento della prima semidei 50uomini con Polewka (Pol), Tsmyh (Blr), Ndoye Brouard (Fra), Glinta (Rou), Tarasevich (Rus), Masiuk (Pol), Ceccon (Ita), ...

