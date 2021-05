LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Bora sul Valico della Somma! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a resistere al forcing della Bora c’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up Nation. 16.30 Nizzolo prova a riportarsi sulla testa della corsa assieme al suo compagno di squadra Victor Campenaerts. 16.28 Adesso gli sprinter potranno sfruttare la discesa per tentare di riportarsi sul gruppo di Sagan con tutti i big della generale. 16.25 Siamo in cima al GPM del Valico della Somma! Che grandissimo lavoro da parte della ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a resistere alc’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up Nation. 16.30 Nizzolo prova a riportarsi sulla testacorsa assieme al suo compagno di squadra Victor Campenaerts. 16.28 Adesso gli sprinter potranno sfruttare la discesa per tentare di riportarsi sul gruppo di Sagan con tutti i biggenerale. 16.25 Siamo in cima al GPM delChe grandissimo lavoro da parte...

