LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: cinque fuggitivi portano a 2? il vantaggio sul gruppo (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 14.14 Vista la lunghezza della tappa, solo 139 km, il plotone non lascerà troppo spazio ai fuggitivi. 14.11 Dopo 6 km di gara il vantaggio dei fuggitivi è salito a 2?. 14.08 In testa al gruppo gli uomini della Jumbo Visma che al momento viaggiano con un ritmo abbastanza basso. 14.06 Il gruppo lascia andare gli attaccanti che in 3 km hanno portato il loro vantaggio a 1?. 14.05 I cinque fuggitivi di giornata sono: Simon Pellaud, Umberto Marengo, Samuele Rivi, Taco Van der Hoorn e Kobe Goossens. 14.03 Kobe Gosssens ha ripreso gli attaccanti, sono ora cinque i ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.14 Vista la lunghezza della, solo 139 km, il plotone non lascerà troppo spazio ai. 14.11 Dopo 6 km di gara ildeiè salito a 2?. 14.08 In testa algli uomini della Jumbo Visma che al momento viaggiano con un ritmo abbastanza basso. 14.06 Illascia andare gli attaccanti che in 3 km hanno portato il loroa 1?. 14.05 Idi giornata sono: Simon Pellaud, Umberto Marengo, Samuele Rivi, Taco Van der Hoorn e Kobe Goossens. 14.03 Kobe Gosssens ha ripreso gli attaccanti, sono orai ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Cusano mutri - km 143 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 8? ?? Campobasso - km 84 ?????@gougeardA, @giovicarboni, @victorlafay, @gavazzif,… - RaiPlay : Il ciclismo, per Gianni Brera, era tra gli sport più duri, perché richiede enormi sforzi tanto fisici quanto mental… - RaiDue : RT @RaiPlay: ?? Tappa per cuori forti oggi al #Giro con l'arrivo in volata che si preannuncia emozionante! ?? Segui live la tappa n°10 su R… - RaiPlay : ?? Tappa per cuori forti oggi al #Giro con l'arrivo in volata che si preannuncia emozionante! ?? Segui live la tapp… -