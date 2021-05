LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | 1’40” per i battistrada Tra di loro anche Marengo e Rivi

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.33 72 km al traguardo e 1’53” per gli attaccanti. 15.30 Squadre dei velocisti costantemente in testa al plotone. 15.27 Ecco il video del traguardo volante di Santa Rufina conquistato da Samuele– Stage Santa Rufina Intermediate sprint Traguardo volante#pic.twitter.com/Ylg6QNSD9s —(@ditalia) May 17,15.24 78 km al traguardo e ancora” per i fuggitivi. 15.21 Ricordiamo i nomi dei: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto(Bardiani CSF ...