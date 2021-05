LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Sagan trionfa a Foligno! Abbuoni per Bernal ed Evenepoel! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico della Somma. Un’azione che ha scremato il gruppo, costringendo ad alzare bandiera bianca tanti velocisti come Merlier, Nizzolo, Groenewegen e Moschetti. Lo slovacco ha poi finalizzato con uno sprint imperiale. 17.08 Gli uomini della Bora-hansgrohe hanno scortato benissimo Sagan. Lo slovacco è partito ai 200 metri e non ha concesso la rimonta a Gaviria. Altro piazzamento per Cimolai, terzo. Ad Elia Viviani manca qualcosa, nel momento clou è rimasto indietro, nonostante il grande lavoro di Consonni. 17.07 VINCE PETER Sagan! Battuti a Foligno Gaviria e Cimolai! 17.06 Viviani è ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL17.10 Una vittoria meritatissima per Peter. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico della Somma. Un’azione che ha scremato il gruppo, costringendo ad alzare bandiera bianca tanti velocisti come Merlier, Nizzolo, Groenewegen e Moschetti. Lo slovacco ha poi finalizzato con uno sprint imperiale. 17.08 Gli uomini della Bora-hansgrohe hanno scortato benissimo. Lo slovacco è partito ai 200 metri e non ha concesso la rimonta a Gaviria. Altro piazzamento per Cimolai, terzo. Ad Elia Viviani manca qualcosa, nel momento clou è rimasto indietro, nonostante il grande lavoro di Consonni. 17.07 VINCE PETER! Battuti a Foligno Gaviria e Cimolai! 17.06 Viviani è ...

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ???? Segui il live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - liveradsport : ?? Resultat #Giro - Etappe 10: 1 Peter Sagan 2 Fernando Gaviria 3 Davide Cimolai > - jesusan04498036 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ???? Segui il live: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro 'Su Denise qualcuno prese in giro gli inquirenti' Tutti naturalmente hanno agito cercando probabilmente di prendere in giro gli inquirenti, sia quelli che l'hanno rapita per farle del male, sia quelli che li hanno bloccati e l'hanno presa e portata ...

Premio LUX, la Settimana del pubblico: online film nominati ...europeo che prevede proiezioni virtuali e Q&A live con i registi. La Settimana del pubblico del Premio LUX (10 - 16 maggio) offre la possibilità di guardare online i film nominati : Un altro giro di ...

Giro d'Italia, la 10ª tappa L'Aquila-Foligno. Vince Sagan, Bernal resta maglia rosa| La cronaca La Gazzetta dello Sport LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Sagan trionfa a Foligno! Abbuoni per Bernal ed Evenepoel! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL GIRO D'ITALIA 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico del ...

DIRETTA Giro d’Italia LIVE: vince Sagan! Secondi di abbuono per Evenepoel e Bernal CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL GIRO D'ITALIA 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico del ...

Tutti naturalmente hanno agito cercando probabilmente di prendere ingli inquirenti, sia quelli che l'hanno rapita per farle del male, sia quelli che li hanno bloccati e l'hanno presa e portata ......europeo che prevede proiezioni virtuali e Q&Acon i registi. La Settimana del pubblico del Premio LUX (10 - 16 maggio) offre la possibilità di guardare online i film nominati : Un altrodi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL GIRO D'ITALIA 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL GIRO D'ITALIA 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico del ...