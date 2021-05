LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal ed Evenepoel sprintano al traguardo volante! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.51 Intanto Bernal ed Evenepoel spendono energie importanti per fare volate come quella appena effettuata al traguardo volante. Alla lunga tutto peserà. 16.50 Bernal e Evenepoel hanno sprintato al traguardo volante per gli abbuoni, incredibile. A nostro avviso questo Giro non si risolverà per una manciata di secondi, ci aspettano cinque tapponi di montagna allucinanti. E non solo… 16.48 3? di abbuono per Narvaez, 2? per Evenepoel e 1? per Bernal. 16.46 Forcing di Filippo Ganna in favore della maglia rosa Egan Bernal per il traguardo volante di Campello ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.51 Intantoedspendono energie importanti per fare volate come quella appena effettuata alvolante. Alla lunga tutto peserà. 16.50hanno sprintato alvolante per gli abbuoni, incredibile. A nostro avviso questonon si risolverà per una manciata di secondi, ci aspettano cinque tapponi di montagna allucinanti. E non solo… 16.48 3? di abbuono per Narvaez, 2? pere 1? per. 16.46 Forcing di Filippo Ganna in favore della maglia rosa Eganper ilvolante di Campello ...

