L'Italia riparte col coprifuoco alle 23. Ecco il timing delle riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - La cabina di regia ha deciso all'unanimità e in soli 60 minuti il timing delle riaperture. A breve comincerà il Consiglio dei Ministri, che approverà l'apposito decreto legge. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che le riaperture sono "graduali" allo scopo di monitorare "gli effetti delle misure sulla pandemia". Allo studio del Cts c'è l'ipotesi di prolungare la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna anche oltre il quarantaduesimo giorno. Per il futuro l'indice di contagio non si misurerà con l'Rt, ma con il tasso di ospedalizzazione nell'area medica e in terapia intensiva. I criteri di valutazione passeranno da 21 a 12. È prevista una deroga al coprifuoco dalle 23 per coloro che a Reggio Emilia assisteranno in presenza alla finale di Coppa ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - La cabina di regia ha deciso all'unanimità e in soli 60 minuti il. A breve comincerà il Consiglio dei Ministri, che approverà l'apposito decreto legge. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha detto che lesono "graduali" allo scopo di monitorare "gli effettimisure sulla pandemia". Allo studio del Cts c'è l'ipotesi di prolungare la seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna anche oltre il quarantaduesimo giorno. Per il futuro l'indice di contagio non si misurerà con l'Rt, ma con il tasso di ospedalizzazione nell'area medica e in terapia intensiva. I criteri di valutazione passeranno da 21 a 12. È prevista una deroga al23 per coloro che a Reggio Emilia assisteranno in presenza alla finale di Coppa ...

Advertising

gualtierieurope : Mi candido per vincere la sfida del rilancio, della buona amministrazione e dello sviluppo equo e sostenibile: non… - marcodimaio : In diretta | L’Italia riparte: come cambia la sanità - Mov5Stelle : Rispettare l’ambiente, riaprire i cantieri e rimettere in moto l’economia: con la #TransizioneEcologica l’Italia ri… - AdriJuve64 : RIDICOLI SEMPRE PIù!!!???????? #AVETECACATOLAMINKIA #coprifuoco L'Italia riparte col coprifuoco alle 23. Ecco il timin… - Agenzia_Italia : L'Italia riparte col coprifuoco alle 23. Ecco il timing delle riaperture -