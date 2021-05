L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? I sondaggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Chi lascerà L’Isola dei Famosi? Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e come ormai ben sappiamo nel corso della diretta non mancheranno grandi colpi di scena. Nel frattempo si avvicina sempre di più il giorno della finale, che pare sia prevista per lunedì 7 giugno, e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 maggio 2021) Chi lasceràdei? Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata dedei, e come ormai ben sappiamo nel corso della diretta non mancheranno grandi colpi di scena. Nel frattempo si avvicina sempre di più il giorno della finale, che pare sia prevista per lunedì 7 giugno, e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - GIANFRA82827465 : RT @fasulo_antonio: È pronto per l'Isola dei Famosi. #Salvini #16maggio - Giornaleditalia : Isola dei Famosi, anticipazioni stasera lunedì 17 maggio: l'eliminato sarà... - GattaMannara72 : @ChiappiniPamela @rik1969 @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN ?????? firma la petizione 'chiudiamo la… - AntonelloxSe : RT @ilpazientezero: @RTaverBella @natalinogori51 @FmMosca ATTENZIONE!! Non è un Report di un qualsiasi canale, bensì da #rai3 di ca. 4 mesi… -