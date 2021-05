L’intesa di coppia passa anche per i momenti beauty condivisi Parola della star

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 maggio 2021) Chiara Ferragni e Fedez fotostory guarda le foto Trattamento di bellezza in. Non solofamiliari con i piccoli di casa e impegni nel sociale: questa volta Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso insieme un momento. Lapiù social d’Italia, infatti, ha mostrato ai follower il momento in cui entrambi hanno usato una maschera per il viso. Leggi› Maschere viso: boom nel 2021. Come sceglierla per la propria pelle ...