L’indiscrezione | Juve Women | conferme totali su Joe Montemurro per la panchina I dettagli

Una notizia anticipata il 5 maggio e che si appresta ad andare in porto. La Juve Women ha deciso di non andare avanti con Rita Guarino, malgrado il quarto scudetto di fila, probabilmente per la volontà della diretta interessata di provare nuove esperienze. E come già raccontato, la Juve Women ha ormai scelto Joe Montemurro, 52 anni il prossimo settembre, reduce da una proficua esperienza con l'Arsenal. Manca solo l'annuncio, si parta da una base biennale – con possibile opzione – da 500 mila euro a stagione più bonus. E Montemurro, tecnico dalle grandi capacità, si appresta a fare una nuova esperienza sulla panchina della Juve.

