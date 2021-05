Licenziamenti | è arrivato il momento di togliere il blocco

Advertising

Giulio29375125 : @rej_panta Certo di questi tempi stipendi di mille euro sapendo i tanti licenziamenti..e arrivato il tempo di pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti arrivato

IL GIORNO

il momento in cui il blocco deiè giusto che venga meno visto che la situazione sanitaria è in via di grande miglioramento. Mi sembra una buona mediazione, quindi noi la ...E'il momento in cui il blocco deiè giusto che venga meno , visto che la situazione sanitaria è in via di grande miglioramento". Lo ha sottolineato il presidente di ..."È arrivato il momento che il blocco dei licenziamenti venga meno. La condizione sanitaria è in via di grande miglioramento e c'è la necessità da parte delle aziende di poter riprendere i loro cicli".Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando in visita in Assolombarda per incontrare i rappresentanti del mondo produttivo. Presenti all’incontro Alessandro Spada, Presidente di As ...