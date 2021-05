Lettura targhe e fototrappole | cosi Quiliano potenzia la videosorveglianza

(Di lunedì 17 maggio 2021) ... in particolare al Provvedimento a carattere generale in materia didell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010) e al Regolamento Europeo 2016/...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lettura targhe

SavonaNews.it

Un nuovo impianto di videosorveglianza (e fototrappole). L'obiettivo del progetto denominato "Quiliano in Sicurezza e Rete" intende affrontare il tema del controllo del territorio attraverso misure che consentano di ...Saranno dispositivi utili non solo per quanto concerne la ripresa delle località in cui saranno posizionati, ma sono dotati di meccanismi che consentono la, la velocità, la presenza di ...Il progetto vuole dare risposte mirate a specifici bisogni in tema di qualità della vita, sicurezza e controllo sull'abbandono dei rifiuti ...De Capitani annuncia l'installazione di cinque nuove telecamere di sicurezza che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti.