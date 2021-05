“Lei non lo vuole dire…”. Ci pensa Alessio: smaschera Samantha davanti a tutti, pochi giorni dopo la scelta a UeD (Di lunedì 17 maggio 2021) A Uomini e Donne, si sa, le sorprese sono all’ordine del giorno. Con la tronista Samantha Curcio, poi, ne abbiamo viste davvero tante. In particolare nelle ultime settimane la ‘sfida’ tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba ha raggiunto livelli altissimi. Mettendo in difficoltà la bella Samantha che ha tentennato più volte. Alla fine la scelta, come sapete, è ricaduta su Alessio, ma anche il gran finale non è stato banale. “In questa settimana ho avuto quello che mi bastava per capire i loro caratteri. Poi stanotte ci ho pensato, e mi veniva in mente un solo volto” ha anticipato la scelta la tronista curvy. E Alessio, una volta entrato, ha esclamato: “Se ora mi dici che non sono la scelta mi ammazzo!”. Il fatto è che subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) A Uomini e Donne, si sa, le sorprese sono all’ordine del giorno. Con la tronistaCurcio, poi, ne abbiamo viste davvero tante. In particolare nelle ultime settimane la ‘sfida’ traCeniccola e Bohdan Beyba ha raggiunto livelli altissimi. Mettendo in difficoltà la bellache ha tentennato più volte. Alla fine la, come sapete, è ricaduta su, ma anche il gran finale non è stato banale. “In questa settimana ho avuto quello che mi bastava per capire i loro caratteri. Poi stanotte ci hoto, e mi veniva in mente un solo volto” ha anticipato lala tronista curvy. E, una volta entrato, ha esclamato: “Se ora mi dici che non sono lami ammazzo!”. Il fatto è che subito ...

