Lega: Sul gender a scuola le autorità parlano solo coi gender (Di lunedì 17 maggio 2021) – "In una specie di delirio di onnipotenza il Ministero dell'Istruzione ha inviato con lettera protocollata il 14 maggio ai dirigenti scolastici del Lazio di ogni ordine e grado le linea guida per la scuola che contengono strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere. Un'iniziativa incredibilmente sottaciuta sulla quale le famiglie non sono state in alcun modo coinvolte". A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani della Lega in merito all'invio delle Linee Guida sul gender elaborate dal Servizio per l'Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP) dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini in collaborazione con l'associazione genderlens e Agedo. "Si tratta ...

