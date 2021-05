Lecce-Venezia in tv: data, orario e diretta streaming ritorno semifinale playoff Serie B (Di lunedì 17 maggio 2021) La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Lecce-Venezia, match valido per il ritorno delle semifinali playoff di Serie B 2020/2021. Al Via del Mare ci si gioca una stagione intera in questo scontro che mette in palio la finalissima per la promozione in Serie A. I pugliesi e i veneti, dopo un campionato altalenante ma intenso, vogliono fortemente il pass, solo una lo otterrà. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di giovedì 20 maggio, diretta in esclusiva sulla piattaforma Dazn. IL REGOLAMENTO IL TABELLONE DEI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) La, l’e le informazioni sullatv edi, match valido per ildelle semifinalidiB 2020/2021. Al Via del Mare ci si gioca una stagione intera in questo scontro che mette in palio la finalissima per la promozione inA. I pugliesi e i veneti, dopo un campionato altalenante ma intenso, vogliono fortemente il pass, solo una lo otterrà. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di giovedì 20 maggio,in esclusiva sulla piattaforma Dazn. IL REGOLAMENTO IL TABELLONE DEISportFace.

