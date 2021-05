"Le vie della transumanza per la ripresa del turismo e l'evoluzione green" (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è di tracciare queste vie millenarie e collegare a questi percorsi tutti i giacimenti culturali, turistici, ambientali ed enogastronomici dei nostri territori, disegnando attraverso i 'tratturi', le vie della transumanza, la storia millenaria delle nostre regioni e della nostra nazione e far diventare quella che un tempo era un'attività tra le più faticose e umili, un elemento di grande ritorno di economia e turismo sostenibili, e di evoluzione ecologica dei nostri territori". Così il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri in occasione della firma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell'ambito del progetto Parcovie 2030 all'interno del programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. - (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è di tracciare queste vie millenarie e collegare a questi percorsi tutti i giacimenti culturali, turistici, ambientali ed enogastronomici dei nostri territori, disegnando attraverso i 'tratturi', le vie, la storia millenaria delle nostre regioni enostra nazione e far diventare quella che un tempo era un'attività tra le più faticose e umili, un elemento di grande ritorno di economia esostenibili, e diecologica dei nostri territori". Così il presidente del consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri in occasionefirma dell'accordo di partenariato “Parchi, pastori, transumanze e grandi vie delle civiltà”, iniziativa nell'ambito del progetto Parcovie 2030 all'interno del programma ...

Advertising

Pontifex_it : Quale via seguo? Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie della mondanità, dell’autoaffermazione, del potere eg… - Che22peace71 : RT @CaritasRoma: Faccio appello alla calma e, a chi ne ha responsabilità, di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie del… - lifestyleblogit : 'Le vie della transumanza per la ripresa del turismo e l'evoluzione green' - - Simosalva73 : @doudeelle Discendono da Umberto Biancamano e nascono come protettori delle vie di Francia. Mille anni di storia e… - fisco24_info : 'Le vie della transumanza per la ripresa del #turismo e l'evoluzione green': Così il presidente del consiglio regio… -

Ultime Notizie dalla rete : vie della Degas, Sisley, Renoir e gli altri: gli impressionisti al museo Maga di Gallarate ...definiva La Vie Moderne (1863). Le opere in mostra sono accompagnate da preziosi abiti da cerimonia originali di fine Ottocento, provenienti da una collezione privata, già di proprietà della regina ...

ACCORDO NURSIND - EPACA ROVIGO ...ad esempio usufruire di consulenza in ambito pensionistico conoscendo decorrenza e importo della ...30 per informare gli iscritti sulle possibili vie di accesso alla pensione e dare alcune informazioni ...

"Le vie della transumanza per la ripresa del turismo e l'evoluzione green" Adnkronos Ciambetti (Veneto): "Preservare transumanza, è anche indotto economico" "Puntiamo alla sensibilità del governo, e anche al green deal", aggiunge Ciambetti auspicando "qualche fondo in meno al menù con gli insetti e qualche soldo in più per promuovere questi percorsi e man ...

Roma, furto nelle vie dello shopping: arrestati due giovani ROMA - Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone con l’accusa di furto aggravato. Si tratta di ...

...definiva LaModerne (1863). Le opere in mostra sono accompagnate da preziosi abiti da cerimonia originali di fine Ottocento, provenienti da una collezione privata, già di proprietàregina ......ad esempio usufruire di consulenza in ambito pensionistico conoscendo decorrenza e importo...30 per informare gli iscritti sulle possibilidi accesso alla pensione e dare alcune informazioni ..."Puntiamo alla sensibilità del governo, e anche al green deal", aggiunge Ciambetti auspicando "qualche fondo in meno al menù con gli insetti e qualche soldo in più per promuovere questi percorsi e man ...ROMA - Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone con l’accusa di furto aggravato. Si tratta di ...