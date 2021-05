Le ultime parole di Alex Zanardi prima dell’incidente (Di lunedì 17 maggio 2021) Il terribile incidente il 19 giugno 2020 Da quasi un anno Alex Zanardi sta affrontano l’ennesima sfida che la vita gli ha messo davanti. Il 19 giugno 2020 veniva travolto da un tir mentre era a bordo della sua handbike. Un drammatico incidente da cui sta cercando di riprendersi dopo aver lottato tra la vita e la morte. Intanto, nelle sale arriva il documentario a lui dedicato, “La Grande Staffetta” nelle sale italiane dal 28 al 30 giugni 2021. Il cortometraggio, realizzata dai registi Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello e prodotta da Barbara Manni, sorella della moglie di Alex, racconta la vita di Zanardi ma anche il percorso della moglie Daniela e degli altri disabili della Onlus “Obiettivo 3”. Il tutto venne girato proprio a nei giorni precedenti all’incidente e proprio a poche ore dal tremendo schianto. La ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Il terribile incidente il 19 giugno 2020 Da quasi un annosta affrontano l’ennesima sfida che la vita gli ha messo davanti. Il 19 giugno 2020 veniva travolto da un tir mentre era a bordo della sua handbike. Un drammatico incidente da cui sta cercando di riprendersi dopo aver lottato tra la vita e la morte. Intanto, nelle sale arriva il documentario a lui dedicato, “La Grande Staffetta” nelle sale italiane dal 28 al 30 giugni 2021. Il cortometraggio, realizzata dai registi Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello e prodotta da Barbara Manni, sorella della moglie di, racconta la vita dima anche il percorso della moglie Daniela e degli altri disabili della Onlus “Obiettivo 3”. Il tutto venne girato proprio a nei giorni precedenti all’incidente e proprio a poche ore dal tremendo schianto. La ...

