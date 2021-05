Le streghe: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 17 maggio 2021) Le streghe: trama, cast e streaming del film Questa sera, 17 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Le streghe (The Witches), film del 2020 diretto da Robert Zemeckis. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema col film del 1990 Chi ha paura delle streghe? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce a casa della nonna materna, la quale fa di tutto per cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la vita possa essere ingiusta e che accettarlo è l’unico ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 maggio 2021) Le: trama, cast e streaming delQuesta sera, 17 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Le(The Witches),del 2020 diretto da Robert Zemeckis. Ilè l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1983 scritto da Roald Dahl, già portato al cinema coldel 1990 Chi ha paura delle? (The Witches). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nell’Alabama degli anni sessanta, un ragazzino afroamericano rimane orfano e si trasferisce a casa della nonna materna, la quale fa diper cercare di farlo riprendere dallo shock. Falliti i tentativi a base di musica Motown e buona cucina, la donna riesce a fargli capire come la vita possa essere ingiusta e che accettarlo è l’unico ...

Advertising

ronniehowlett3 : RT @Tele_nauta: Arrivano Le streghe di Robert Zemeckis con protagoniste Anne Hathaway e Octavia Spencer. Stasera e on demand su Sky e Now.… - Mascherino2 : @PBerizzi Proponete una legge severa sulla pedofilia poi parleremo di tutto il resto State facendo una caccia alle… - Tele_nauta : Arrivano Le streghe di Robert Zemeckis con protagoniste Anne Hathaway e Octavia Spencer. Stasera e on demand su Sky… - aboutjarr : @AnselmoProde @Consell100 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @IlPrimatoN o magari volete effettivamente questo paese tut… - RobyRoom : Vedo molta cautela in questi giorni nel far partire la caccia alle streghe per un like su ig, tutto rimane sottovoce, chissà perché ??????? -