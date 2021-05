Le streghe con Anne Hathaway in prima visione stasera in tv: così fashion, così horror (Di lunedì 17 maggio 2021) Una prima visione da non perdere stasera in tv. Su Sky Cinema Uno alle 21.15 e in streaming su NOW c’è Le streghe di Robert Zemeckis. Grandissimo regista (la saga di Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away). Grandissima e trendissima protagonista. Le streghe è l’ultimo film uscito nei cinema di Anne Hathaway. Presentato (in presenza) al Festival del cinema di Roma, Le streghe è stato il film cult di Halloween 2020. Anne Hathaway (38 anni) entra in scena così in Le streghe di Robert Zemeckis, il regista della saga di Ritorno al futuro e Forrest Gump. In prima visione stasera in tv: non ... Leggi su amica (Di lunedì 17 maggio 2021) Unada non perderein tv. Su Sky Cinema Uno alle 21.15 e in streaming su NOW c’è Ledi Robert Zemeckis. Grandissimo regista (la saga di Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away). Grandissima e trendissima protagonista. Leè l’ultimo film uscito nei cinema di. Presentato (in presenza) al Festival del cinema di Roma, Leè stato il film cult di Halloween 2020.(38 anni) entra in scenain Ledi Robert Zemeckis, il regista della saga di Ritorno al futuro e Forrest Gump. Inin tv: non ...

