Le sorelle Williams alla conquista di Parma (Di lunedì 17 maggio 2021) Sulla via di Parigi, le sorelle Williams ripartono da Parma. Serena ha perso il primo match a Roma (in due set con la Podoroska) dopo tre mesi di stop, Venus ha dato forfait e prima del Roland Garros ...

