Le notizie dal mondo | la rassegna stampa internazionale di Rainews

(Di lunedì 17 maggio 2021) 19 maggio, 2 giugno, 18 giugno. Tre date ci sono utili, oggi, nella lettura dei quotidiani internazionali. La prima: dopodomani la Francia riapre, dai caffè ai cinema, un po' come avviene in altri Paesi europei, dalla Spagna alla Grecia. La seconda è la scadenza del mandato esplorativo di Yair Lapid, in Israele, per trovare una maggioranza e formare un nuovo governo, forse senza quel primo ministro che sta conducendo la guerra contro Hamas. La terza, è la data delle elezioni in Iran: presidenziali, ma anche rinnovo parziale del Parlamento e consigli islamici locali

Advertising

Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele #ANSA - Agenzia_Ansa : La lettera dal Titanic appassiona la Francia. Si studia il messaggio nella bottiglia della piccola Mathilde #ANSA - borghi_claudio : ***NOTIZIE DAL SENATO*** Sull'articolo 4 (obbligo vaccinale per i sanitari) la Lega ha lasciato libertà di coscienz… - LinaVadal : RT @romatoday: Cosa succederà alle pensioni dal 31 dicembre e chi potrà lasciare il lavoro - RaiNews : I principali temi di oggi sulla stampa internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : notizie dal

Corriere della Sera

Covid, ultime" In Basilicata sei comuni in zona rossa fino al 23/5 " Sei comuni della ... "con la stessa ordinanza è stata disposta la revoca, a partire16 maggio, della zona rossa per ...È il 2 agosto del 2016 quando alla società viene affidato l'appaltovalore di 15mila euro per "incapsulare" (rivestire le carcasse incendiate con materiali che impediscono la dispersione di ...I rappresentanti di Israele e dei palestinesi, in una sessione straordinaria pubblica del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si sono reciprocamente accusati per lo scoppio e la continuazione d ...La residenza con la torre merlata, appena sfiorata dal moderno percorso della via Nomentana, ha visto la città che gli è cresciuta tutta intorno ...