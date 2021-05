Le auto di Cristiano Ronaldo lasciano Torino | è giallo sul futuro di CR7

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non è escluso che si tratti di manutenzione perché le supercar avevano già traslocato per questo, ma le tante voci e la situazione della Juve nelle varie competizioni fanno dubitare il popolo ...

La notizia del trasloco del parcodiRonaldo continua ad allarmare i tifosi della Juventus. Un nuovo spunto di discussione lo offre a Radio Punto Nuovo Luciano Saroglia, vicino di casa diRonaldo Pistocchi ...Non è escluso che si tratti di manutenzione perché le supercar avevano già traslocato per questo, ma le tante voci e la situazione della Juve nelle varie competizioni fanno dubitare il popolo ...Cristiano Ronaldo è un collezionista di automobili e il suo garage ne è pieno da sempre. Il suo attaccamento è tale che le ha fatte portare a Torino quando si è trasferito alla Juventus, quindi gli ev ...Le automobili in questione sono i 'gioielli da strada' di CR7 da cui il fenomeno portoghese non si separa mai. Guarda il video ...