Le 3 date per l'addio al coprifuoco: ecco il piano di Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Divieto di circolazione spostato alle 23, poi eliminato verso fine giugno. Ma la Lega va in pressing: "Subito a mezzanotte". La cabina di regia valuta altre riaperture Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Divieto di circolazione spostato alle 23, poi eliminato verso fine giugno. Ma la Lega va in pressing: "Subito a mezzanotte". La cabina di regia valuta altre riaperture

