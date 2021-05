L’azzurra Paola Egonu | «Ho amato una donna Quindi sono lesbica? No | non funziona così Potrei anche innamorarmi di un ragazzo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 maggio 2021) «Ho ammesso di amare una(e lo ridirei, non mimai pentita) e tutti a dire: ecco, la. No, non. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che noninnamorami di un, o di un’altra»., in un’intervista al Corriere della Sera,una delle “pantere” dell’Imoco Volley Conegliano, attaccante e opposto della nazionale italiana di volley femminile. Di base, le liaison personali «fatti miei. Semmai – continua – quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo». Al momentoconfida di non aver alcuna infatuazione. «Iouna ...