Lazio-Torino, Inzaghi: “Abbiamo il dovere di onorare il campionato” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Siamo reduci da una grande delusione come la sconfitta nel derby. Abbiamo il dovere di onorare il campionato nel migliore dei modi, come stanno facendo altre squadre come Cagliari e Parma”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del recupero contro il Torino in programma martedì sera. La Lazio, matematicamente fuori dalla corsa Champions, ha una motivazione speciale: “Sarà l’ultima partita all’Olimpico e vogliamo allungare la striscia di vittorie in casa”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. “Oltre alla squalifica, Acerbi ha avuto un infortunio nel corso della gara. Non ci sarà nemmeno Correa. Poi dovrò valutare gli altri con l’allenamento di oggi e la rifinitura di martedì mattina”. Lo ha detto il tecnico della ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Siamo reduci da una grande delusione come la sconfitta nel derby.ildiilnel migliore dei modi, come stanno facendo altre squadre come Cagliari e Parma”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaSimonealla vigilia del recupero contro ilin programma martedì sera. La, matematicamente fuori dalla corsa Champions, ha una motivazione speciale: “Sarà l’ultima partita all’Olimpico e vogliamo allungare la striscia di vittorie in casa”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. “Oltre alla squalifica, Acerbi ha avuto un infortunio nel corso della gara. Non ci sarà nemmeno Correa. Poi dovrò valutare gli altri con l’allenamento di oggi e la rifinitura di martedì mattina”. Lo ha detto il tecnico della ...

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - laziopress : Lazio-Torino, Inzaghi: “Vogliamo allungare il record di vittorie in casa. Correa? Non ci sarà” - LALAZIOMIA : Lazio-Torino, Inzaghi: “Vogliamo allungare il record di vittorie in casa. Correa? Non ci sarà”… - sportli26181512 : Serie A, classifiche a confronto: nessuno meglio del Napoli, Milan +14: Classifiche a confronto a 90 minuti dalla f… -