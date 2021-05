Lazio, oggi gli esami per Acerbi: a rischio anche l’Europeo? (Di lunedì 17 maggio 2021) Acerbi è uscito malconcio dal derby con la Roma e non solo per l’espulsione: il difensore della Lazio potrebbe saltare anche gli Europei Tutti col fiato sospeso in casa Lazio. oggi Francesco Acerbi svolgerà degli esami in Paideia per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto alla sostituzione contro la Roma. Ieri il centrale ha parlato delle sue condizioni su Instagram ma soltanto gli esami diranno di più, con l’ansia generale di Inzaghi e Mancini, che oggi diramerà la lista dei pre convocati per l’Europeo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come rivela il Corriere dello Sport, il timore è quello di uno stiramento del collaterale dopo il colpo di Bruno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021)è uscito malconcio dal derby con la Roma e non solo per l’espulsione: il difensore dellapotrebbe saltaregli Europei Tutti col fiato sospeso in casaFrancescosvolgerà degliin Paideia per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto alla sostituzione contro la Roma. Ieri il centrale ha parlato delle sue condizioni su Instagram ma soltanto glidiranno di più, con l’ansia generale di Inzaghi e Mancini, chediramerà la lista dei pre convocati per. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come rivela il Corriere dello Sport, il timore è quello di uno stiramento del collaterale dopo il colpo di Bruno ...

