Lazio: «Con vaccinazione mortalità ridotta del 95% tra gli Over 80» (Di lunedì 17 maggio 2021) L’esito della Campagna vaccinale sta avendo ripercussioni molto buone anche sul tasso di mortalità. Sono stati resi pubblici i dati della sorveglianza sulla mortalità COVID-19 condotta dalla Regione in collaborazione con il DEP Lazio e il SERESMI che conferma che nel Lazio il tasso di mortalità è sceso in tutte le classi d’età. Leggi anche: Vaccini Lazio, Open Day sabato 22 e domenica 23 maggio: chi può prenotarsi, come fare e in quale centro In modo particolare, sugli anziani il numero dei decessi si è quasi dimezzato nelle ultime due settimane. Il dato relativo agli Over 90 conferma che la mortalità è passata da 76.6 per 100.000 registrata nelle settimane 12 – 25 aprile a 44.8 nelle settimane 26 aprile – 9 maggio. Per la classe di età 80 – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) L’esito della Campagna vaccinale sta avendo ripercussioni molto buone anche sul tasso di. Sono stati resi pubblici i dati della sorveglianza sullaCOVID-19 condotta dalla Regione in collaborazione con il DEPe il SERESMI che conferma che nelil tasso diè sceso in tutte le classi d’età. Leggi anche: Vaccini, Open Day sabato 22 e domenica 23 maggio: chi può prenotarsi, come fare e in quale centro In modo particolare, sugli anziani il numero dei decessi si è quasi dimezzato nelle ultime due settimane. Il dato relativo agli90 conferma che laè passata da 76.6 per 100.000 registrata nelle settimane 12 – 25 aprile a 44.8 nelle settimane 26 aprile – 9 maggio. Per la classe di età 80 – ...

