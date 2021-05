Lavori per il Salesi 2.0, cambia la viabilità a Torrette: traffico a rischio caos nel cantiere dell'ospedale (Di lunedì 17 maggio 2021) ANCONA - Le frecce gialle si rincorrono lungo i tracciati di due mappe. È la rappresentazione grafica della rivoluzione - viabilità che scatterà a Torrette questa mattina, e che fino al 20 giugno non ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 maggio 2021) ANCONA - Le frecce gialle si rincorrono lungo i tracciati di due mappe. È la rappresentazione graficaa rivoluzione -che scatterà aquesta mattina, e che fino al 20 giugno non ...

GiuseppeConteIT : Grandissima preoccupazione per l'escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco… - virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio per vedere come procedono i lavori su alcuni stabili delle case popolari in via Gigliott… - sole24ore : Facciate, ristrutturazioni, risparmio energetico: preventivi alle stelle per i lavori agevolati… - TrafficoA : A12 - Recco-Genova Nervi - Coda A12 genova-Rosignano marittimo Coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori - ScrivoLibero : Pubblicato il bando per i lavori di #ristrutturazione della #StazioneMarittima di #Lampedusa -…

Ultime Notizie dalla rete : Lavori per Riparte il cantiere della 'Cittadella Poli' ...un permesso del Comune) ed un inghippo tecnico (sono stati necessari specifici interventi per cinturare la falda che scorre sotto il cantiere). La ripartenza è anche una sfida: entro 18 mesi i lavori ...

DIARIO CILE/ Proteste e voti in un Paese che può diventare modello nel mondo Eletto il Comitato, esso avrà 9 mesi per presentare un nuovo testo costituzionale: la tempistica, nel caso, potrà essere ampliata di 3 mesi una sola volta e poi a lavori ultimati (dovrebbero esserlo ...

Cairo, lavori per oltre un milione contro le barriere architettoniche Il Secolo XIX Vacanze scolastiche anticipate, la proposta parte da Novara e sarà valutata domani in Regione Anticipo delle vacanze natalizie e di quelle estive, e censimento di tutti gli edifici scolastici per verificarne le condizioni. Sono le richieste che partono da Novara per il prossimo anno scolastico ...

Lavori Acquevenete alla rete idrica, disagi in tre frazioni (G.Fra.) Erogazione dell'acqua potabile sospesa oggi dalle 8.30 alle 14 a Valliera, Baricetta, Ca'Emo e in località Cavedon e Cicese per permettere ad Acque Venete di portare a compimento ...

