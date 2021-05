Lavori al plesso “Salvo D’Acquisto” | sopralluogo del sindaco Melucci

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 17 maggio 2021) Un lavoro a tempo di record, quello effettuato per la messa in sicurezza deldi viadell’istituto comprensivo “Gaetano Salvemini”, a Lama.Questa mattina ilRinaldoha effettuato unnella struttura che ospita i piccoli studenti della scuola dell’infanzia, dove il lastrico solare è stato completamente impermeabilizzato per evitare definitivamente le infiltrazioni che alcune settimane fa avevano causato difficoltà alla didattica. Contestualmente sono state effettuate anche alcune operazioni di manutenzione ordinaria all’esterno.«La tempestività di questo intervento – le parole del primo cittadino – è prova dell’efficienza della nostra struttura tecnica, in grado di rispondere in tempi davvero serrati alle emergenze. Per altro, ...